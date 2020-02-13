Москва, , 13:12 — REGNUM Немецкая автокомпания Audi проводит в Москве испытания «заряженной» Audi A4 S. Фото с авто размещены в журнале «Авто.ру».

На модернизированном автомобиле можно заметить немецкие номера, которые указывают на то, что машина зарегистрирована в городе Ингольштадте. Именно там находится штаб-квартира бренда.

На то, что в российской столице проходят тесты «заряженной» S-вариации модели указывают декор переднего бампера и корпуса зеркал заднего вида. По имеющейся информации, модель оснащена дизельным агрегатом производительностью 347 «лошадей» рабочим объёмом 3,0 литра.

На авторынке России рестайлинговая Audi A4 появится в первой половине 2020 года. Цена «заряженной» версии пока не сообщается. При этом стоимость дорестайлингового седана на авторынке России начинается от 1,999 млн рублей.

Ранее американское ателье MTM USA представило высокопроизводительную версию универсала Audi RS6 Avant, доведя его мощность с 591 л. с. до 787 «лошадей».

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