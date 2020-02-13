Токио, , 12:33 — REGNUM В 2023 году японский автопроизводитель Toyota планирует создать «горячий» хэтчбек GR Corolla. Об этом сообщается на сайте Auto Express.

Новинка получит тот же двигатель, что и средний Yaris. Планируется, что в Европе модернизированная Toyota Corolla будет конкурировать с Ford Focus ST и Hyundai i30 N. На данный момент хот-хэтч находится на начальной стадии разработки.

У Corolla будет установлен трехцилиндровый турбированный двигатель, который выдаёт 250 «лошадей». Рабочий объём мотора составляет 1,6 л. Привод у автомобиля будет только передний.

Ранее компания Toyota в рамках автосалона в Чикаго провела премьеру спортивной комплектации кроссовера Highlander 2021 модельного года.

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