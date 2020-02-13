Париж, , 11:51 — REGNUM Французский автопроизводитель Citroen представил обновлённую модель C3 в стиле кросса C4 Cactus. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Рестайлинговая модель имеет иную переднюю часть в духе прототипа CXPERIENCE. Отличается авто решёткой радиатора, которая имеет хромированные элементы, новыми фонарями и другими накладкам Airbump. Кроме того, рестайлинговый автомобиль «обут» в колёсные диски размером 17 дюймов, которые имеют новый дизайн.

Стоит отметить, что программой персонализации обновлённой модели предусмотрено на 61 вариант оформления экстерьера больше, чем у дорестайлингового авто. Кроме того, для модели C3 появились два новых цвета кузова Elixir Red и Spring Blue с четырьмя оттенками крыши.

В Европе заказы на рестайлинговый Citroen С3 дилеры начнут принимать в апреле текущего года. Стоимость новинки пока не сообщается.

Ранее пресс-служба группы PSA сообщила, что новым гендиректором Citroen стал Венсан Кобэ, который до этого назначения занимал должность заместителя генерального директора компании.

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