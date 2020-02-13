Киев, , 11:52 — REGNUM В 2019 году украинские вооружённые формирования получили более 1,2 млн единиц боеприпасов, сообщил представитель департамента военно-технической политики, развития вооружений и военной техники минобороны Украины, полковник Владислав Шостак 13 февраля на брифинге в информагентстве АрмияInform.

Также ВСУ получили более 2082 прибора ночного видения, шесть самолётов, 16 вертолётов, 64 беспилотных летательных аппаратов, 45 единиц бронетанковых вооружений, 810 автомобилей, 3409 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 23 средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 635 единиц средств связи, 868 единиц средств защиты информации, 77 единиц средств инженерного вооружения, 600 реактивных пехотных огнемётов РПВ-16.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие специалисты, прибывшие на Украину для обучения украинских операторов ударных беспилотников, крайне удивлены состоянием инфраструктуры и условиями, в которых им приходится находиться.

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