Париж, , 10:04 — REGNUM Изображения нового Renault Logan, которого засняли в ходе тестов на юге Европы, обнародовал портал Motor1.

Стоит отметить, что в Европе производством нового Logan занята дочерняя компания Renault — румынская Dacia. Ожидается, что эта модель будет представлена на автосалоне в Париже в октябре или на спецмероприятии компании.

Заснятый на тестах экземпляр покрыт камуфляжем, который однако позволяет оценить внешние изменения новинки. Так, новый Logan стал более вытянутым. Кроме того, очертания стекла намекают на то, что автомобиль стал лифтбеком.

Вполне возможно, что изменения коснуться и салона автомобиля. Ожидается, что построен новый Logan будет на платформе СMF-B. Ранее на такой же платформе были выпущены Renault Clio и Renault Captur.

Напомним, 11 февраля стало известно, что Renault отзывает в России 332 машины из-за возможного дефекта подрамника. Отзывная кампания затронет модели Logan и Sandero, выпущенные с марта по май 2019 года.

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