Берн, , 09:22 — REGNUM Компания Bentley представит на автомобильном салоне в Женеве, который пройдет 3 марта, новый двухместный кабриолет под название Bacalar. Об этом сообщает Autocar.

Bacalar — это центральный район в Мексике, где находится озеро, которое носит тоже название. При этом модель будет схожа с Bentley EXP 100 GT, который был представлен летом прошлого года в честь 100-летнего юбилея марки. Даже интерьер Bacalar выполнен из того же дерева, которое растет на торфяных болотах, что и Bentley EXP 100 GT

Под капотом новинки будет бензиновый турбодвигатель на 6 л, производительность которого составит 635 «лошадей». Агрегатироваться мотор будет с 8-ступенчатым «роботом». До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,7 с.

Сообщается, что всего будет выпущено 10 единиц Bentley Bacalar. Цена модели будет порядка 1,5 млн фунтов (124 млн рублей).

Напомним, в 2019 году британская компания Bentley реализовала в России на 9% больше машин по сравнению с 2018 годом, продав 341 автомобиль.

Читайте также: Bentley прекращает производство седана Mulsanne