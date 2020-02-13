Барселона, Испания, , 00:59 — REGNUM Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса. Об этом 12 февраля сообщил портал Engadget.

Они приняли такое решение после того, как некоторые участники сообщили, что планируют пропустить мероприятие. Отмечается, что, таким образом, в 2020 году MWC вообще не состоится.

«Глобальная озабоченность в связи со вспышкой коронавируса, проблемами с поездками и другими обстоятельствами делает невозможным проведение мероприятия», — заявила организация GSM Association.

MWC 2020 должна была пройти с 24 по 27 февраля 2020 года в Барселоне (Испания). В 2019 году выставку посетили более 100 тыс. человек. Издание отмечает, что многие из этих людей либо проживали в Китае, либо работали в китайских компаниях.

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