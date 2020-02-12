Шербур-Октевиль, , 21:47 — REGNUM Головная атомная подводная лодка «Сюффрен» проекта «Барракуда» испытывается во Франции, сообщает 12 февраля Naval News.

На верфи Naval Group в Шербуре состоялось первое статическое погружение. На этом этапе проверяется герметичность корпуса корабля и остойчивость под водой.

Следующим этапом испытаний будут глубоководные погружения в районе Бреста.

Сообщается, что системы вооружения будут проверяться в начале осени в море возле Тулона.

Подводная лодка «Сюффрен» строилась свыше 10 лет, была спущена на воду 12 июля 2019 года в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и министра обороны Флоранс Парли.

Проект «Барракуда» подразумевает постройку шести субмарин, которые заменят в составе ВМС Франции устаревающие подлодки типа Rubis, построенные с 1976 по 1993 год.

Водоизмещение субмарин класса «Барракуда» составляет 5300 тонн, период эксплуатации ядерного реактора заявлен как 10-летний. Подводные лодки этого проекта спроектированы как многоцелевые и будут вооружаться крылатыми ракетами Scalp Naval и Exocet, а также торпедами Black Shark.

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