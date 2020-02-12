Берлин, , 15:39 — REGNUM В сети появились снимки тестируемого в северной части Европы прототипа обновлённого компакт-кросса Volkswagen Tiguan 2021. Фотографии размещены на сайте Motor1.

В какой именно стране проходят дорожные испытания издание не сообщает, но очевидно, что на них проверяются ходовые характеристики авто на заснеженной трассе.

Авто запечатлено на фото практически без защитной плёнки. Камуфляж на Volkswagen Tiguan 2021 расположен только на бамперах, скрывая часть оптики авто.

Тем не менее эти предосторожности не мешают разглядеть новую светодиодную оптику в стиле Golf Mk8. Также в новой модели будут немного изменены задние фонари.

Официальной информации о моторной линейке Tiguan 2021 пока нет. Однако ожидается, что в неё войдут бензиновый двигатель Golf объёмом 1,5 л с мягкой гибридной технологией, экологичный дизельный мотор объёмом два литра, а также новый гибрид.

Премьеру рестайлингового Volkswagen Tiguan ожидают уже в этом году.

Ранее вице-президент бренда по маркетингу и стратегии продуктов Хейн Шефер заявил, что вследствие того, что создание пикапа Volkswagen Atlas Tanoak не принесёт прибыли руководство компании отказалось от его серийного производства.

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