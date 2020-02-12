Вашингтон, , 15:11 — REGNUM Научно-исследовательская лаборатория командования боевых разработок сухопутных войск США ведёт активную работу над технологией распознавания лиц в темноте. Данная передовая технология использует искусственный интеллект, методы машинного обучения и ультрасовременные инфракрасные камеры для идентификации лицевых узоров с помощью тепловых сигнатур от живой ткани кожи в любое время суток.

Новая технология использует тепловизионное изображение для обнаружения электромагнитных волн, необходимых для различения тепловых сигнатур. Затем искусственный интеллект применяется к размытым тепловым изображениям для повышения качества изображения, чтобы сделать фотореалистичный композит и отобразить ключевые черты лица. Затем ИИ используется для сравнения изображения с существующим банком данных снимков.

Предполагается, что, объединяя ночное видение с распознаванием лиц, американские войска в условиях низкой освещённости или даже кромешной тьмы на расстоянии нескольких сотен метров смогут автоматически определять потенциальных интересующих лиц. Разработчики говорят, что технология предоставляет людям возможность визуально сравнивать видимые и тепловые изображения лица с помощью синтеза теплового и видимого лица.

После получения инфракрасного изображения тепловая технология автоматически сопоставит его с существующими базами данных биометрической галереи лиц и списками наблюдения, содержащими видимые изображения лиц. Это, по мнению военных учёных, поможет солдатам принимать более быстрые, безопасные и разумные решения на поле боя.

Разработки идут уже около пяти лет. Ещё два года учёные берут на тестирование технологии в различных условиях.