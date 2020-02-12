Москва, 12 февраля 2020, 14:42 — REGNUM Российская фирма ООО «Шерп» запатентовала вседорожный пикап, который был разработан на основе одноимённого 10-колёсного вездехода. Документ с изображениями нового авто опубликован в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Похожий вездеход автокомпания анонсировала более года назад. Тогда его стоимость составляла 6,2 млн рублей. Тем не менее через два месяца автомобиль исчез с сайта автокомпании. Является ли патент попыткой компании возродить внедорожник, покажет лишь время.
Первая версия внедорожника была снабжена дизельным двигателем Kubota, работающим с 5-позиционной «механикой». Мощность мотора пикапа всего 44,3 л. с. Его максимальная скорость по суше составляет 60 км/ч, а по воде она равна 6 км/ч.
Отмечается, что за счёт шин сверхнизкого давления вседорожник способен преодолевать любые препятствия высотой до 70 см, а также проезжать по любому типу грунта.
Ранее тюнеры из белорусской компании Ramsmobile собрали оригинальный вседорожник Ramsmobile RM-X2 производительностью 120 л. с. под названием «Дьявол».
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