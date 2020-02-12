Москва, , 14:42 — REGNUM Российская фирма ООО «Шерп» запатентовала вседорожный пикап, который был разработан на основе одноимённого 10-колёсного вездехода. Документ с изображениями нового авто опубликован в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Вездеход «Шерп» Федеральный институт промышленной собственности

Похожий вездеход автокомпания анонсировала более года назад. Тогда его стоимость составляла 6,2 млн рублей. Тем не менее через два месяца автомобиль исчез с сайта автокомпании. Является ли патент попыткой компании возродить внедорожник, покажет лишь время.

Первая версия внедорожника была снабжена дизельным двигателем Kubota, работающим с 5-позиционной «механикой». Мощность мотора пикапа всего 44,3 л. с. Его максимальная скорость по суше составляет 60 км/ч, а по воде она равна 6 км/ч.

Отмечается, что за счёт шин сверхнизкого давления вседорожник способен преодолевать любые препятствия высотой до 70 см, а также проезжать по любому типу грунта.

Ранее тюнеры из белорусской компании Ramsmobile собрали оригинальный вседорожник Ramsmobile RM-X2 производительностью 120 л. с. под названием «Дьявол».

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