Берн, , 13:37 — REGNUM На мотор-шоу в Женеве американская автокомпания Fisker Automotive проведёт публичную премьеру электрического кроссовера Ocean Electric. Об этом сообщается на сайте AutoFutures.

Длина новинки составляет 4640 мм, а вместимость багажника авто при сложенных задних сиденьях равна 1274 литра.

Аккумуляторная батарея на 80 кВт•ч позволяет без подзарядки проехать кроссоверу 483 км.

Отмечается, что в режиме быстрой зарядки можно восполнить запас энергии автомобиля с 15% до 80% за полчаса. С 0 до 10 км/ч электрокроссовер набирает за 2,9 секунды. Привод у новинки полный.

Отдельно стоит отметить солнечную панель, установленную на крыше машины. Она добавляет автомобилю до 1,6 тыс. км электрического пробега в год. На авторынке электрокроссовер появится только в 2022 году.

Ранее дилеры Volvo в Европе начали приём заявок на полностью электрический кроссовер XC40 Recharge P8 AWD. Уже в первый день на электрокар было сделано несколько тысяч заказов.

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