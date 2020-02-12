Сеул, , 12:49 — REGNUM В сети появилась информация об интерьере и моторной линейки KIA Sorento четвёртого поколения. Об этом сообщается на сайте TopGear.

В салоне авто появится полностью цифровая «приборка», которая визуально совмещена с экраном мультимедиа. Под экраном информационно-развлекательной системы находится блок управления климатической системы.

Существенный изменения произошли и на центральной консоли. Рычаг автоматической трансмиссии заменён шайбой управления коробкой передач. Чуть ниже установлен переключатель режимов движения. Также автопроизводители оснастили автомобиль кнопкой запуска двигателя, электронным стояночным тормозом, электроподогревом кресел и руля.

Премьера нового KIA Sorento состоится 3 марта 2020 года.

Ранее стало известно, что первый автомобиль Kia Optima шестого поколения появился в российском учебном центре бренда «KIA Academy». Этот экземпляр модели предназначен для изучения его дилерами и подготовки к сертификации.

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