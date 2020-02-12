Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Американский автопроизводитель Nikola показал электрический пикап Badger (в переводе «Барсук») с большим запасом хода и водородной силовой установкой. Об этом сообщается на сайте InsideEVs.

Электропикап Badger InsideEVs

Стоит отметить, что электропикап имеет хорошие внедорожные характеристики, а также оснащён мощным мотором. Запас хода у новинки внушительный — 960 км. Максимальная мощность движка равна 919 л. с. Производители модели называют этот пикап самым современным во всем мире.

На авторынке Badger предстоит соперничать с такими пикапами, как Tesla Cybertruck, Rivian R1T и Ford F-150.

Стоит отметить, что у пикапа в качестве опции доступна водородная силовая установка для генерации электричества.

Ранее глава американского концерна General Motors Марк Ройс заявил, что электрогрузовик Hummer может стать первым подобным транспортным средством на мировом авторынке.

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