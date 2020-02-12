Москва, , 10:52 — REGNUM С космодрома Байконур в 2020 году планируется около 18 пусков, заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 12 февраля в эфире радио «Комсомольская правда».

«С Байконура около 18 пусков (будет — ред.). Это достаточно много», — сказал Рогозин.

Он добавил, что в госкорпорации также планируют произвести запуски с космодромов Восточный, Плесецк, а также с космодрома Куру во Французской Гвиане. Глава Роскосмоса отметил, что «Байконур будет загружен больше всех».

Напомним, в конце прошлого года в Роскосмосе заявили, что в 2020 году Россия намерена обеспечить более 40 пусков ракет космического назначения.

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