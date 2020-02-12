Берлин, , 10:38 — REGNUM Немецкая автокомпания Porsche планирует провести премьеру электрифицированной версии среднеразмерного кроссовера Macan в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Autoblog.

Одновременно с электрической версией компания выпустит сразу и бензиновую версию авто следующего поколения. На автомобильный рынок авто выйдет в 2022 году.

Отмечается, что бензиновая и электрическая модели Macan будут иметь разный экстерьер, что поможет дифференцировать оба автомобиля на рынке и проводить параллельные рекламные кампании.

Пока в компании не раскрывают технические характеристики модели. Не сообщается и стоимость новинки.

Ранее специалисты из калифорнийской компании Vonnen совместно с тюнерами из Kelly-Moss Road заявили о своих планах увеличить мощность Porsche 911 до 700 «лошадей». Также они собираются снабдить мотор автомобиля электрическим мотор-генератором, тяговым аккумулятором и инвертором.

Читайте также: Электрокар Porsche Taycan Turbo превысил ожидаемый запас хода на 75 км