Киев, , 08:40 — REGNUM С 2014 по 2016 год украинские силовики в Донбассе потеряли 2576 единиц бронетехники, сообщило 11 февраля информационное агентство Defense Express.

391 единица техники была утрачена безвозвратно, то есть не подлежала ремонту и восстановлению. Речь идёт о танках, БМП, бронетранспортёрах и других бронированных машинах.

По данным журналистов агентства, чаще всего ВСУ теряли боевые машины пехоты — 1415 повреждены, из них 214 уничтожены. На втором месте танки — 519 повреждены, из которых 79 уничтожены.

1159 единиц украинской бронетехники получили повреждения от систем залпового огня, артиллерии и миномётов сил Народной милиции.

438 машин были повреждены при обстреле из пехотного вооружения — противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия, 361 машина получила повреждения от танков и боевых машин пехоты ДНР и ЛНР, 355 единиц подорвались на фугасах и противотанковых минах, а 283 единицы техники были поражены противотанковыми ракетными комплексами.

Как сообщил представитель народной милиции ДНР, в январе ВСУ потеряли 47 человек погибшими и 66 раненными.

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