Сан-Франциско, США, , 08:18 — REGNUM Технология трассировки лучей может стать частью стандарта интерфейса программирования приложений Vulkan. Об этом 11 февраля сообщил журнал PC Gamer.

Компания Khronos Group планирует поставить соответствующий вопрос на форуме Game Developers Conference 2020 (GDC 2020). Информация об этом была размещена в анонсе мероприятий GDC 2020. Согласной ей, в обсуждении будут участвовать представители компаний AMD, Intel и Nvidia.

GDC 2020 пройдёт с 16 по 20 марта 2020 года в Сан-Франциско. Этот ежегодный форум является одним из главных событий для индустрии видеоигр.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчик Stardew Valley рассказал о двух новых проектах