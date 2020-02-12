Берн, , 08:11 — REGNUM На женевском автошоу испанская фирма Hispano Suiza представила «заряженную» вариацию 1019-сильного авто с электромотором Carmen. Об этом сообщается на сайте engnews24h.

Электрокар Carmen Engnews24h

Carmen внешне имитирует уникальную модель Hispano Suiza H6C Dubonnet Xenia 1938 года — это довоенный гоночный автомобиль, который принимал участие в соревнованиях George Boillot Cup. В честь него у гиперкара будет шильдик Boulogne.

Силовой агрегат Carmen состоит из двух электрических моторов на задней оси с совокупной мощностью 1020 «лошадей» и Т-образной аккумуляторной батареей на 80 кВт/ч с жидкостным охлаждением.

Ожидается, что обновлённая Carmen сможет набирать от 0 до 100 км/ч менее чем за три секунды и разгоняться до 250 км/ч, а запас хода модели на одной подзарядке составит около 400 км.

Ранее суперкар GXE автопроизводителя Genovation установил новый рекорд скорости среди машин с электрическим мотором. Авто смогло разогнаться до 340,86 км/ч.

Читайте также: В России выдали патент на гиперкар Bugatti Divo