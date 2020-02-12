Вашингтон, , 00:35 — REGNUM На 14 февраля перенесён несостоявшийся 9 февраля запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС). Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба NASA.

«Northrop Grumman и NASA планируют следующую попытку запуска на 14 февраля в 15:43 по времени восточного побережья США, чтобы воспользоваться более благоприятными погодными условиями, а также временем для проверки заменённых датчиков на наземном оборудовании», — говорится в сообщении.

Стыковка корабля с МКС, запланированная ранее на 11 февраля, теперь перенесена на 16 февраля. Cygnus (выполняющий в рамках контракта Northrop Grumman с NASA грузовые рейсы на МКС) должен доставить на орбиту примерно 3,6 тонны груза.

Как сообщало ИА REGNUM, запланированный на 9 февраля запуск с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане ракеты-носителя Antares c частным грузовым кораблём снабжения Cygnus отменили менее, чем за три минуты до старта в связи с поступлением нештатных данных с наземного оборудования. Первоначально запуск был перенесён на 13 февраля.

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