Сеул, , 23:26 — REGNUM Компания Samsung анонсировала свой новый складной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip. Об этом 11 февраля сообщил портал Engadget.

Производитель выложил в сеть 26 фотографий нового устройства, при этом показав различные цветовые варианты. Компания также сообщила некоторые характеристики смартфона.

https://twitter.com/engadget/status/1227308632167067648

Samsung Galaxy Z Flip получит дисплей не с пластиковым, а со стеклянным покрытием, разрешение экрана составит 2636 на 1080 пикселей. Отмечается, что владельцы смартфона смогут фиксировать его раскрытие в трёх позициях, а не только раскрывать или закрывать устройство.

Samsung пояснила, когда это может понадобиться: например, когда пользователь хочетсмотреть ролики YouTube в верхней части экрана и писать комментарии в нижней.

Фронтальная камера будет иметь разрешение 10 мегапикселей, Galaxy Z Flip будет оборудована восьмиядерным процессором (каким именно — пока неизвестно), 8 Гб оперативной памяти, накопителем 256 Гб и аккумулятором ёмкостью 3,3 тыс. мАч.

Ожидается, что Galaxy Z Flip появится в продаже 14 февраля 2019 года, цена устройства в России составит 119 990 рублей.

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