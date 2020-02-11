Сан-Франциско, США, , 23:21 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung представила смартфон Galaxy Z Flip, оснащённый гибким экраном. Презентация новых продуктов компании проходит 11 февраля в американском городе Сан-Франциско.

Новый смартфон имеет основной экран диагональю 6,7 дюйма, изготовленный с применением очень тонкого стекла. Также устройство оснащено небольшим дисплеем в 1,1 дюйма, расположенным на внешней панели. В сложенном виде гаджет легко умещается в ладони.

Смартфон также оснащён широкоугольной камерой на 12 мегапикселей и фронтальной камерой на 10 мегапикселей. Устройство имеет оперативную память 8 Гб, встроенную память — 256 Гб.

В России Galaxy Z Flip поступит в продажу с 14 февраля. Стоимость гаджета в фирменных магазинах Samsung составит 119 990 рублей.