Москва, , 16:29 — REGNUM Китайский разработчик Hanvon представит бионического робота-птицу Go Go Bird на Международной выставке Kids Russia 2020 11 февраля 2020 года. Об этом сообщило издание Huanqiu.

Работа устройства, разработанного Hanvon, основана на свойствах искусственного интеллекта и бионики — применении функций живой природы в технических устройствах. Технологические достижения позволили добиться режима автономного пилотирования в воздухе, создав эффект полета живой птицы.

Go Go Bird поможет не только переключить детское внимание от мобильных телефонов, но и создать условия для физических упражнений, развить навыки детей в сфере технологий. Бионическая птица уже пользуется популярностью среди китайских родителей, а теперь будет доступна и на российском рынке.