Москва, , 15:50 — REGNUM В сети появились патентные изображения безкабинной грузовой машины КамАЗ с электрическим двигателем. Соответствующий документ появился в базе Федерального института промышленной собственности.

Электрогрузовик База Федерального института промышленной собственности

Грузовая машина на патентных изображениях выглядит нестандартно. Перед нами прямоугольный кузов на двухосном шасси с небольшим дорожным просветом, а также с передними и задними фарами круглой формы.

Стоит отметить, что внешне электрогрузовик напоминает беспилотный тягач шведской автокомпании Volvo под названием Vera, который с июня 2019 года перевозит контейнеры из логистического центра до морского погрузочного порта в шведском городе Гётеборг.

Такие грузовики перемещаются в колоннах по определённому оператором маршруту со скоростью не более 40 км/ч. Все беспилотные грузовые автомобили объединены в единую сеть и подключены к облачному сервису. Их передвижение дистанционно контролирует оператор.

Ранее предприятие КамАЗ выиграло тендер на поставку 200 электробусов в Москву. Первая партия автобусов с электродвигателем поступит в столицу до 31 августа 2020 года.

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