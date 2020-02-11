Москва, , 15:20 — REGNUM Первая модель Kia Optima шестого поколения появилась в российском учебном центре марки «KIA Academy». Об этом сообщается на портале «АвтоВзгляд».

Туда авто было отправлено для изучения его дилерами и подготовки к сертификации. Экстерьер новой Optima существенно изменился. Теперь авто имеет покатую крышу и небольшой «хвост» багажного отделения.

Стоит отметить, что задние фонари модели объединены светодиодной линией, а зеркала заднего вида были переставлены на дверные панели. Кроме того, все флагманские модификации новой Optima обзавелись полностью светодиодной оптикой.

Модель шестого поколения стала длиннее и шире своего предшественника. Так, длина авто увеличилось на 50 мм, а ширина — на 25 мм.

В линейке моторов на южнокорейском рынке модель имеется два силовых агрегата: 180-сильный турбированный мотор рабочим объёмом 1,6 л T-GDi, который сочетается с 8-скоростным «автоматом» и 195-сильный гибридный двигатель, включающий в себя «атмосферник» мощностью 152 л. с. и электромотор, работающий с 6-скоростным «автоматом». Батарея питается от солнечной батареи, которая установлена на крыше авто.

Ожидается, что на российском авторынке новинка появится в августе 2020 года.

Напомним, по итогам января 2020 года российские дилеры реализовали 14 955 автомобилей, что на 4,7% меньше, чем годом ранее.

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