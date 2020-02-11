Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Американский журнал Military Watch Magazine отметил выдающиеся характеристики российского основного боевого танка Т-90М «Прорыв-3». По своим боевым возможностям этот танк уступает только новейшему танку Т-14 на платформе «Армата», а своего предшественника танк Т-90 опережает на целое поколение.

Важнейшим параметром Т-90М «Прорыв-3» издание называет значительно большую огневую мощь по сравнению с танками старых моделей. Этот параметр был улучшен за счёт установки на него основного орудия танка Т-14 2А82−1М и системы управления огнем «Калина». Т-90М «Прорыв-3» получил целый спектр специализированных боеприпасов различного назначения.

Кроме того, Т-90М «Прорыв-3» оснащён системой активной защиты «Афганит» и системой динамической защиты «Реликт». Цифровые системы связи и управления от танка Т-14 улучшили ситуационную осведомлённость и сетецентрические боевые возможности Т-90М «Прорыв-3».

При этом данный танк стоит гораздо дешевле танка Т-14, а также значительно дешевле его в обслуживании. Однако издание отмечает, что производство для танка Т-90М «Прорыв-3» различных систем от танка Т-14 приведёт к удешевлению и Т-14. В иностранных СМИ писали, что стоимость Т-14 «Армата» составляет 5−6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России запланировало модернизировать до стандарта Т-90М несколько сотен танков Т-90. А будущие танки из серии Т-90 будут выпускаться для российской армии по новому стандарту Т-90М «Прорыв-3».