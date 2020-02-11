Берлин, , 11:29 — REGNUM На основе шпионских снимков дизайнеры создали рендеры рестайлингового Mercedes-Benz S-класса. Изображения новинки размещены на сайте Motor1.

Рендер рестайлингового Mercedes-Benz S-класса Motor1

Главные изменения коснулись передней части авто. Так решётка радиатора выдвинется немного вперёд, а фары изменят свою форму.

Внутри машины появятся цифровая приборная панель и информационно-развлекательный комплекс с большим сенсорным дисплеем.

В линейке базового варианта новинки будет как дизельный, так и бензиновый силовые агрегаты. Кроме того, ожидается полностью электрический вариант EQS и версия Maybach.

Сообщается, что премьера рестайлингового Mercedes-Benz S-Class должна пройти в конце 2020 года.

Напомним, в прошлом году российские дилеры компании Mercedes-Benz продали на 24% малотоннажных моделей Sprinter больше, чем в 2018 году.

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