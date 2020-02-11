Москва, , 08:51 — REGNUM По итогам января 2020 года в России было реализовано 366,4 тыс. машин с пробегом, что на 8% выше показателя перепродаж января 2019 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Почти четверть (24,2%) от числа проданных на вторичном авторынке машин составляет продукция АвтоВАЗа. За прошлый месяц в стране было перепродано 88,8 тыс. автомобилей марки Lada — на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место в рейтинге самых продаваемых автомобилей оказались подержанные модели Toyota. За месяц их приобрели 41,5 тыс. автолюбителей. Этот показатель на 7,3% превысил уровень 2019 года. Замыкает тройку лидеров еще один японский бренд — Nissan, перепродажи машин которого в первом месяце 2020 года составили 21,1 тыс. единиц — на 7,5% больше, чем в январе 2019 года.

Четвертую и пятую строчки в этом списке заняли соответственно две южнокорейские марки Hyundai (19,4 тыс. ед.; +14,4%) и KIA (18,5 тыс. ед.; +20,6%).

Напомним, по итогам 2019 года самыми популярными автомобилями на вторичном авторынке России оказались машины С-класса.

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