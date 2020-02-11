Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Решение продолжить закупать места на российских кораблях «Союз» для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) приняло Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщается в проекте федерального бюджета США на 2021 финансовый год.

Уточняется, что закупка будет продолжаться до тех пор, пока у Соединенных Штатов не появятся собственные аппараты от компаний Boeing и SpaceX.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля президент США Дональд Трамп объявил о планах повысить бюджет НАСА на $3 млрд в следующем финансовом году по сравнению с 2020 годом.

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