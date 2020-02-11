Тегеран, , 08:29 — REGNUM 9 февраля командующий ВВС Исламской Республики Иран (ВВС ИРИ) бригадный генерал Азиз Насирзаде заявил перед журналистами, что силы планируют организовать авиашоу с тремя отечественными истребителями «Косар» в апреле. Об этом сообщило новостное агентство Mehr News 10 февраля.

Говоря о производстве отечественных истребителей, бригадный генерал сообщил, что с каждым годом их количество значительно увеличивается. По словам Насирзаде, в прошлом году авиашоу было организовано с использованием только одного реактивного самолета, а в этом планируется провести маневры с использованием трёх таких истребителей во время парада по случаю празднования Дня Армии.

Иран начал серийное производство истребителя-перехватчика четвертого поколения в ноябре 2018 года. Самолет под названием «Косар» был разработан для обеспечения материально-технического обеспечения наземных операций и может похвастаться передовыми маневренными возможностями, будучи оснащенным различными боевыми снарядами, современной системой управления огнем, а также компьютерной системой баллистических расчетов.