Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Действующая администрация США предлагает конгрессу выделить дополнительные $3,2 млрд на разработку гиперзвукового оружия, следует из опубликованного проекта бюджета на 2021 финансовый год.

Таким образом, по сравнению с 2020 годом на создание гиперзвуковых ракет предлагается потратить на $459 млн больше.

Напомним, на данный момент гиперзвуковое оружие имеет только Россия. Китай проводит испытания аналогичных систем, а в США создание гиперзвуковых ракет находится в начальной фазе.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте бюджета Белого дома на 2021 финансовый год Россия и Китай указаны как главные угрозы для США.

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