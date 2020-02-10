Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Российский береговой ракетный комплекс «Бастион-П» со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами является «реальным убийцей» противников ВМФ России, сообщает 10 февраля военно-аналитический журнал The National Interest.

Автор материала, Себастьян Роблин, отмечает, что ракеты комплекса «Бастион» П-800 «Оникс» чрезвычайно трудно перехватить на подлёте к цели, так как их скорость в два раза превышает скорость звука. Боевая часть ракеты массой 250 кг способна нанести тяжёлые повреждения даже крупным кораблям.

Кроме того, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» высокомобилен, что позволяет ему обеспечивать защиту побережья протяженностью более 600 км.

The National Interest отмечает, что наличие такого комплекса на вооружении армии и флота РФ позволяет обезопасить побережье Балтийского моря, а размещение таких комплексов в Крыму и на Курильских островах даёт возможность полностью блокировать район черноморского пролива Босфор и окрестности японского острова Хоккайдо.

Справка ИА REGNUM: БРК «Бастион-П» состоит из самоходных пусковых установок К-340П на шасси колёсного тягача МЗКТ-7930, транспортно-заряжающих машин К-342Р, машины управления, а также могут дополнительно комплектоваться машинами целеуказания с радиолокационными комплексами «Монолит-Б».

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