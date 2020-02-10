Вашингтон, , 15:31 — REGNUM Заместитель начальника штаба ВВС США генерал Стивен Уилсон 3 февраля 2020 года посетил завод по производству новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Производственная линия компании Northrop Grumman расположена на заводе ВВС США №42 в Палмдейле, штат Калифорния.

Во время своего визита на предприятие Уилсон ознакомился с производственной линией, где в настоящее время ведётся сборка первого испытательного самолёта, и был кратко проинформирован о ходе выполнения программы B-21 Raider в целом.

«Инновации, продемонстрированные этой производственной линией, так же впечатляют, как и партнёрство между промышленностью и правительством», — сказал Уилсон во время экскурсии. Кроме этого, он добавил: «Это действительно общенациональные усилия, чтобы сделать этот бомбардировщик реальностью здесь, в Палмдейле». Вместе с Northrop Grumman в данном проекте задействованы компании BAE Systems, GKN Aerospace, Janicki Industries, Collins Aerospace и Spirit AeroSystems. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-Aerospace.com.

Согласно планам ВВС США, первый полёт нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider должен состояться уже в декабре 2021 года. Самолёт разрабатывается как в пилотной, так и в беспилотной версии. Планируется закупка более 100 боевых машин этой марки. Наряду со стратегическими бомбардировщиками B-52G, стоящими на вооружении с 1961—1962 годов, они в обозримом будущем составят костяк воздушной компоненты ядерной триады вооружённых сил США.

Ранее автор ИА REGNUM подробно анализировал боевой потенциал B-21 Raider.