Нью-Дели, , 14:57 — REGNUM Индийская автокомпания Tata представила на автосалоне в Нью-Дели концепт бюджетного внедорожника под названием HBX. Видео с демонстрацией авто размещено на канале Gaadiwaadi.com в YouTube.

Длина машины равна 3860 мм, размер её колёсной базы — 2445 мм.

Предполагается, что под капотом модели будет установлен бензиновый трёхцилиндровый «атмосферник» рабочим объёмом 1,2 литра. Мощность агрегата составит 86 «лошадей» и 113 Нм крутящего момента. Двигатель HBX будет работать с 5-позиционной механической коробкой передач. Ожидается, что агрегаты авто будут иметь как электрическую, так и гибридную версии.

Что касается экстерьера новинки, то он будет выделятся высокими стойками, дисками из лёгкого сплава размером 15 дюймов и горизонтальными светодиодными задними фонарями.

В салоне машины имеется многослойная «приборка», информационно-развлекательный центр, мультируль и другие опции.

Ранее на автосалоне Auto Expo 2020 в Индии был представлен бюджетный электрический кроссовер Mahindra eKUV100 стоимостью всего 825 тыс. рупий (около 735 тыс. рублей).

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