Хельсинки, , 14:11 — REGNUM На территории Финляндии, на авиабазе Пирккала, приземлилась пара истребителей пятого поколения F-35A Lightning II. Боевые машины прибыли для участия в тендере, который объявили финские ВВС. Об этом пишет «Российская газета».

Минобороны Финляндии намерено в ближайшие годы заменить стоящие на вооружении F/A-18 Hornet серий C/D. Начало вывода их из эксплуатации намечено на 2025 год, а завершение этого процесса — на 2030. Таким образом, финские ВВС собираются приобрести 64 истребителя. На эти цели выделено 10 миллиардов евро.

В тендере принимают участие европейские и американские производители истребителей. Между собой соревнуются истребители Eurofighter Typhoon, Rafale, Grippen E/F, F-35A Lightning II и F/A-18 E/F Super Hornet. Кроме Grippen E/F, шведский Saab готов в комплекте поставить самолёт ДРЛОиУ Globaleye, а американский Boeing — самолёты РЭБ EA-18G Growler.

Истребители F-35A Lightning II производства Lockheed Martin начнут испытательные полёты уже 11 февраля. Кстати, в Финляндию должны были прибыть четыре таких самолёта. Однако, как сообщает производитель, прибытию второй пары помешала плохая погода над Атлантикой, а также ограниченные возможности по дозаправке данных боевых машин в воздухе.

Ранее компания Lockheed Martin сообщала, что к 2030 году в Европе будет развёрнуто до 500 истребителей пятого поколения F-35.