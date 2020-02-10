Берлин, , 13:48 — REGNUM Тюнеры из немецкого ателье ABT Sportsline переделали серийный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн. Видео с демонстрацией авто размещено на канале Richter Sport / ABT UK в YouTube.

Специалисты ABT Sportsline снабдили модель дополнительными накладками на радиаторную решётку и передний бампер. Это придало минивэну более агрессивный стиль. Кроме того, у автомобиля появились передние и задние спойлеры, а также сдвоенные глушители.

Стоит отметить специальные амортизационные стойки, с помощью которых теперь можно регулировать клиренс авто.

В ближайшее время тюнеры займутся модернизацией мотора минивэна. Под капот планируется установить 180-сильный двухлитровый движок TDI либо мотор с отдачей 266 «лошадей».

«Обуто» авто будет 19 или 20-дюймовыми колесными дисками от ABT.

Напомним, компания Volkswagen на автовыставке в Чикаго провела премьеру рестайлинговой версии кроссовера Atlas, который в России продается под именем Teramont.

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