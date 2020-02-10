Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Тюнеры из калифорнийской компании Vonnen совместно с тюнинг-ателье Kelly-Moss Road and Race из Висконсина планируют увеличить производительность Porsche 911 до 700 «лошадей». Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Кроме того, тюнеры собираются снабдить двигатель автомобиля электрическим мотор-генератором, тяговым аккумулятором и инвертором. Совокупная мощность двигателя должна вырасти приблизительно на 150 л. с.

Дополнительное оборудование, установленное специалистами компании, должно увеличить массу спорткара на 68 кг. Скоростные характеристики электрифицированного авто пока не сообщаются.

Ожидается, что у спорткара будет увеличен клиренс, установлены раллийные колёса и усилена ходовая часть. Также Porsche 911 снабдят защитным каркасом и спортивным обвесом.

Сообщается, что авто будет готово до конца 2020 года.

Ранее тюнинг-ателье Vali Motorsports из США изготовило под заказ версию Porsche Boxster в стиле «Безумного Макса» из одноименного кинофильма.

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