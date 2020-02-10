Тегеран, , 08:54 — REGNUM Попытка вывода на орбиту иранского спутника «Зафар» завершилась неудачей из-за низкой скорости ракеты-носителя «Симорг». Об этом министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми написал в Twitter.

Он отметил, что спутник должен был выйти на орбиту в 530 км от поверхности Земли, однако ракета-носитель «Симорг» «не смогла достичь достаточной скорости». Через некоторое время будет запущен спутник «Зафар-2», добавил министр.

«Иран не сдался», — подчеркнул Джахроми.

Министр отметил, что попытка запуска спутника произошла в условиях наложенных на Тегеран санкций, когда страна не получает «ни знаний, ни технологий».

Как сообщало ИА REGNUM, первый собственный спутник был выведен Ираном на орбиту в 2009 году.

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