Москва, , 08:17 — REGNUM Гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» могут стать вооружением для сверхзвуковых стратегических ракетоносцев Ту-160. О проработке такого проекта сообщает 10 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

До конца 2020 года ожидается завершение проработки проекта, пояснил источник. Он не уточнил, оснастят ли «Кинжалами» строевые Ту-160 или модернизированные самолёты.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Напомним, новейший российский авиакомплекс «Кинжал» включает самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковую ракету.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года источник в российском ОПК сообщал о готовящихся испытаниях комплекса «Кинжал» с дальним сверхзвуковым бомбардировщиком Ту-22М3.

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