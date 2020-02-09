Пекин, , 16:20 — REGNUM Общий доход сектора разработки программного обеспечения и услуг в сфере информационных технологий в 2019 году составил 7,18 трлн юаней ($1,03 трлн). Об этом сообщает China Daily со ссылкой на данные министерство промышленности и информатизации КНР.

В 2019 году совокупные доходы китайских компаний этого сектора выросли на %15,4 по сравнению с 2018 годом. Наибольший рост продемонстрировали компании, специализирующиеся на предоставлении услуг электронной коммерции. Также значительного роста добились компании, работающие в сфере кибербезопасности, промышленного программного обеспечения, облачных вычислений и больших данных (big data).

Отметим, в марте 2017 года министерство промышленности и информатизации КНР представило прогноз, согласно которому в 2020 году общий доход сектора разработки программного обеспечения превысит 8 трлн юаней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года председатель совета директоров 3i Technologies Алексей Любимов рассказал, что в 2018 году российские компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, заработали на международном рынке более $10 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: IT: в России одновременно растёт число программистов и дефицит кадров