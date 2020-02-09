Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Компания Motorola показала, как испытывает на прочность смартфоны с гибким экраном Razr. Видео опубликовано на YouTube-канале Motorola US.

Данное видео стало ответом на публикацию портала CNET, который недавно протестировал смартфон Motorola Razr с помощью аппарата FoldBot. В тесте CNET смартфон выдержал только 27 тысяч циклов сгибаний-разгибаний, при таких показателях устройства хватит на год активного использования.

В Motorola заявили, что данный аппарат не подходит для тестирования этих моделей смартфонов и опубликовали видеозапись собственных испытаний.

«Motorola проводит всестороннее тестирование, чтобы убедиться, что наши телефоны выдерживают ежедневное использование и служат годами. Razr прошёл это тестирование на машинах, созданных специально для имитации реального использования, и мы уверены в его долговечности», — отметили в Motorola.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года с помощью аппарата FoldBot был протестирован первый серийный смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold. Устройство южнокорейской компании выдержало почти 120 тысяч циклов сгибания и разгибания.

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