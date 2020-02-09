Вашингтон, , 14:18 — REGNUM Многочисленные пользователи компьютеров под управлением операционной системы Windows 7 стали жаловаться на ошибку, из-за которой не удаётся выключить устройство или перезагрузить систему. Об этом сообщает ZDNet.

Сообщения об этой проблеме начали появляться на технических форумах в течение последних нескольких дней. Часть пользователей при попытке выключить компьютер получает сообщение «У вас нет разрешения на выключение этого компьютера», которое не позволяет завершить операцию.

Причина возникновения ошибки остаётся неизвестной, однако один из пользователей портала Reddit предложил временное решение. При этой ошибке для корректного выключения или перезагрузки компьютера требуется создать новую учётную запись с правами администратора. После этого нужно снова войти в предыдущую учётную запись с правами администратора по умолчанию. У части пользователей ошибка пропала после выполнения этих действий.

Напомним, компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 14 января 2020 года. Тогда же было выпущено обновление, которое должно было стать финальным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале компания Microsoft выпустила ещё одно обновление операционной системы Windows 7, исправляющее ошибку со сбросом фонового изображения рабочего стола, которая появилась с выходом январского обновления.

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