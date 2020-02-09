Шэньчжэнь, Китай, , 13:05 — REGNUM Сотрудники центра компании Foxconn в Шэньчжэне получили уведомление о продлении вынужденного отпуска после окончания новогодних праздников, сообщает Bloomberg.

Правительство Китая продлило официальные новогодние праздники до 10 февраля из-за вспышки коронавируса. Однако и в этот день будут запущены не все предприятия.

Десятки тысяч сотрудников штаб-квартиры Foxconn в Китае получили уведомление о продлении вынужденного отпуска на неопределённый срок. Foxconn является ключевым партнёром американской компании Apple — на заводах тайваньской компании собирается большая часть смартфонов iPhone.

Издание отмечает, что большая часть линий Foxconn по сборке iPhone расположена в другом городе Китая — Чжэнчжоу. Однако в компании не назвали точную дату запуска производства в этом городе.

«В соответствии с политикой компании и по коммерческим соображениям мы не комментируем наши конкретные производственные мощности… Мы внимательно следим за текущей проблемой общественного здравоохранения, связанной с коронавирусом, и следуем всем рекомендуемым мерам», — заявили в Foxconn.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале эксперт в области международных торговых операций Джаяшанкар Сваминатан заявил, что вспышка коронавируса задержит выпуск многих новых электронных устройств, включая следующую серию смартфонов iPhone.

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