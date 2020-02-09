Нью-Дели, , 11:30 — REGNUM Национальная платёжная корпорация Индии выдала американской компании Facebook разрешение на запуск платёжной системы WhatsApp Pay. Об этом сообщает Business Standard.

Электронная платёжная система на базе мессенджера WhatsApp тестируется в Индии с февраля 2018 года. Сейчас регуляторы одобрили полномасштабное развёртывание сервиса.

Запуск WhatsApp Pay будет производиться поэтапно. В тестировании платёжной системы в Индии принимало участие около 1 млн человек, на первом этапе широкого развёртывания в Facebook планируют обслуживать до 10 млн пользователей.

Индия станет первой страной, в которой начнёт работу платёжная система WhatsApp Pay. Интерес американской компании к этому рынку объясняется широкой популярностью мессенджера WhatsApp, которым в Индии пользуется до 400 млн человек.

Ожидается, что WhatsApp Pay составит конкуренцию системам Google Pay, PhonePe, Paytm и BHIM, занимающим лидирующее положение на рынке электронных платёжных сервисов в Индии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания планирует запустить систему электронных платежей WhatsApp Pay в нескольких странах в ближайшие полгода.

Читайте ранее в этом сюжете: Facebook запустит систему платежей WhatsApp Pay в ряде стран в 2020 году