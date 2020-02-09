Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Пользователи приложения социальной сети Facebook для компьютеров под управлением Windows 10 получили предупреждение о его скором отключении, сообщает MSPoweruser.

В сообщении Facebook говорится, что приложение социальной сети для операционной системы Windows 10 перестанет работать 28 февраля 2020 года. Активным пользователям советуют перейти на веб-версию социальной сети.

Отметим, компания Facebook и ранее прекращала поддержку приложений для использования социальной сети на различных платформах. В апреле 2019 года прекратило работать приложение Facebook для мобильных устройств под управлением операционной системы Windows 10 Mobile.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к концу 2019 года мобильное приложение социальной сети Facebook было загружено более 4,6 млрд раз.