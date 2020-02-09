Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Американский грузовой космический корабль Cygnus доставит на Международную космическую станцию 1040 кг оборудования и материалов для научных экспериментов, включая бактерии для опытов по производству биотоплива. Об этом сообщает Space.com.

Старт корабля Cygnus американского аэрокосмического аэрокосмического агентства NASA назначен на 10 февраля в 01:39 по московскому времени. Грузовой корабль будет запущен с помощью ракеты-носителя «Антарес» с космодрома NASA «Уоллопс» на побережье штата Вирджиния.

В NASA отмечают, что прогноз погоды является благоприятным на 95%. Сохраняется небольшая вероятность переноса старта в случае концентрации густых кучевых облаков в районе космодрома.

Cygnus NG-13 доставит на МКС 3400 кг полезной нагрузки, включая 1040 кг материалов для научных экспериментов. В частности, на борту корабля находится мобильная лаборатория для экспериментов по выращиванию клеток и тканей в космосе, а также бактерии кишечная палочка (лат. Escherichia coli), которые будут использованы для опытов по получению биотоплива в условиях микрогравитации.

Корабли серии Cygnus являются одноразовыми и уничтожаются в плотных слоях атмосферы после доставки грузов. Планируется, что на борту Cygnus NG-13 после расстыковки с МКС будет устроен пожар для изучения распространения огня в невесомости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля стало известно, что следующий российский грузовой корабль серии «Прогресс МС» отправится к МКС в апреле.