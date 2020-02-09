Москва, , 09:54 — REGNUM Запуск грузового космического корабля «Прогресс МС-14» запланирован на 25 апреля, сообщает 9 февраля РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным издания, грузовой корабль будет запущен с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Корабль доставит на Международную космическую станцию до 2,5 тонн полезной нагрузки.

Напомним, грузовые корабли серии «Прогресс» используются для снабжения долговременных миссий МКС с 1978 года. Первый полёт корабля в модификации «Прогресс МС» состоялся в декабре 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря 2019 года с МКС был состыкован «Прогресс МС-13». Этот космический корабль доставил на орбитальную станцию 650 кг топлива, 420 кг воды и 1360 кг сухих грузов.