Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Вспышка коронавируса в Китае может задержать выход новых продуктов многих производителей электроники, включая смартфоны iPhone компании Apple, заявил CNBC эксперт в области международных торговых операций Джаяшанкар Сваминатан.

Расположенные в Китае предприятия являются центром цепочки поставок электронной промышленности. В связи с эпидемией коронавируса в Китае были продлены официальные новогодние праздники. Ожидается, что большая часть заводов возобновит работу 10 февраля — на неделю позже, чем планировалось ранее. Многие эксперты считают, что эта задержка серьёзно повлияет на электронную промышленность.

Аналитик компании 360 Resilience Шерина Камаль отметила, что вспышка коронавируса показала действительное влияние Китая на отрасль прикладной электроники.

«Волновой эффект, исходящий из одного региона — Китая — совершенно беспрецедентен. Мы никогда не видели ничего подобного», — заявила Камаль.

Преподаватель школы бизнеса UNC Kenan-Flagler при Университете Северной Каролины в Чапел-Хилле Джаяшанкар Сваминатан добавил, что у большинства компаний существуют договорённости с альтернативными поставщиками, которые смогут обеспечить производителей ключевыми компонентами в случае сбоя в основной цепочке. В этом случае компании продолжат текущее производство с чуть более низкими темпами.

Однако такие сбои могут серьёзно задержать выпуск новых продуктов. Сваминатан объяснил, что разработка и тестовое производство новых устройств, как правило, проводится на тех же заводах, которые выпускают основную продукцию компании. Подготовка к серийному производству занимает несколько месяцев, а задержка одного из этапов приводит к общему сдвигу графиков выпуска новых продуктов.

«Что будет с iPhone в частности? Держу пари, что это может задержать запуск следующей модели или серии», — сказал Сваминатан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале глава тайваньской компании AU Optronics Пол Пэн заявил, что вспышка коронавируса в Китае может оказать серьёзное влияние на производителей дисплеев.

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