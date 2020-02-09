Москва, , 08:03 — REGNUM Сконструировавшая космического робота Skybot F-850 «Фёдор» команда работает над новым антропоморфным роботом с улучшенной системой стабилизации движений, сообщается на странице проекта в социальной сети Twitter.

На странице проекта «Фёдор» (от англ. Final Experimental Demonstration Object Research — FEDOR) представили фотографии с предыдущими разработками инженеров, которые помогли в создании антропоморфного робота. Также команда показала часть разрабатываемого робота с новой системой приводов, основанной на схеме «нежёстких шарниров». Использование этой схемы позволит роботу совершать более точные движения.

Напомним, над созданием антропоморфного робота «Фёдора» работали специалисты научно-производственного объединения «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований. В августе 2019 года первый робот семейства «Фёдор» с позывным Skybot F-850 был доставлен на Международную космическую станцию.

Робот был задействован в серии экспериментов на МКС, после чего возвращён обратно на Землю. Планируется, что в будущем внедрение подобных роботов позволит освободить космонавтов от выполнения рутинных работ в космосе и сосредоточиться на научной программе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2020 года с МКС на Землю вернулся космонавт Александр Скворцов, который проводил эксперименты с роботом «Фёдор» на борту орбитальной станции. Вместе со Скворцовым на корабле «Союз МС-13» на Землю также прибыли астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук.