Лондон, , 16:01 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с телекоммуникационными спутниками британской компании OneWeb с космодрома Байконур запланирован на 18 марта, сообщает Spaceflight Now.

Дата мартовского запуска с Байконура в рамках контракта с OneWeb была добавлена в обновлении графика запусков от 7 февраля. Отмечается, что при этом запуске ракета-носитель «Союз-2.1б» выведет на околоземную орбиту 34 спутника.

Также добавлена информация о переносе с апреля на май запуска в интересах британской компании с космодрома Восточный. При запуске с Восточного с помощью такой же ракеты-носителя на орбиту будет выведено 36 спутников.

Ранее генеральный директор OneWeb Адриан Штекель заявил, что перенос планировавшегося на апрель запуска с Восточного связан с тем, что компания не успела подготовить требуемое количество спутников после изменения их конфигурации.

Напомним, компания OneWeb планирует сформировать орбитальную группировку из 648 космических аппаратов для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Контракт OneWeb с оператором ArianSpace предусматривает проведение не менее 20 запусков с использованием российских ракет-носителей «Союз-2.1б». В OneWeb рассчитывают сформировать основную часть орбитальной группировки из 588 аппаратов до конца 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 спутниками OneWeb. Запуск и вывод космических аппаратов на околоземную орбиту прошли в штатном режиме.

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